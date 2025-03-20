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Российские войска нанесли точный удар по зданию СБУ в Краматорске

Российские войска нанесли точный удар по зданию СБУ в Краматорске

Вооруженные силы России нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном Краматорске ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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