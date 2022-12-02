2 декабря в дошкольном учреждении маоу "Комсомольская СОШ" веселились не только дети, но и взрослые.

Мамы и папы вместе со своими малышами из группы "Лучики" приняли активное участие в мероприятии "мама, папа, я - здоровая семья"!Малыши с родителями делали зарядку, играли в волейбол, выполняли пальчиковую гимнастику и релаксировали под музыку.