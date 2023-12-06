25 человек, у которых оказалось слишком много свободного времени

У всех нас иногда бывают дни, когда невыносимо скучно. Сериалы больше не радуют, погода на улице «нелетная», все друзья заняты своими делами… Именно в такие моменты человеческий мозг «включает» свою творческую сторону, в результате чего на свет появляются вот такие удивительные вещи.
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