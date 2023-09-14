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Байден объяснил, зачем республиканцы добиваются его импичмента

Байден объяснил, зачем республиканцы добиваются его импичмента

Президент США Джо Байден признался, что не думает про импичмент, которым грозят представители Республиканской партии, и считает, что они намереваются добиться приостановки деятельности американского правительства — так называемого «шатдауна».

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