Ни одного туриста на Новый год: Крах экономики заставил Финляндию открыть границу

Наконец-то горячие финские парни, поняли, что погорячились. То что красиво было изложено на бумаге и представлялось в неокрепших умах финских чиновников для Суоми истинным благом, на практике оказалось катастрофой.
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