Названы самые разряжающие смартфон приложения

Приложения в смартфоне помогают быть организованными и оставаться всегда на связи.Однако ряд приложений ведут к быстрой потере батареей смартфона своего заряда, пишет издание «RT на русском» со ссылкой на технического директора сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илью Казакова.