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Царьград

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Названы самые разряжающие смартфон приложения

Названы самые разряжающие смартфон приложения

Приложения в смартфоне помогают быть организованными и оставаться всегда на связи.Однако ряд приложений ведут к быстрой потере батареей смартфона своего заряда, пишет издание «RT на русском» со ссылкой на технического директора сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илью Казакова.

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