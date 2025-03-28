Акулы щелкнули зубами с громкостью реактивного лайнера

Акулы долго считались бесшумными обитателями морей, поскольку у них нет ни плавательного пузыря, который некоторые костные рыбы используют для извлечения звуков, ни других пригодных для этого структур или органов.
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