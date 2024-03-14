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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги о вылете от «Атлетико»: «Интер» разочарован, но гордится тем, что сделал в Лиге чемпионов» 

В ответном матче миланцы уступили «Атлетико» (1:2, 2:3 по пен., первая игра – 1:0). «Конечно, мы разочарованы.

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