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На Украине назвали плохим знаком для Зеленского слова Орбана о России

На Украине назвали плохим знаком для Зеленского слова Орбана о России

Призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить санкции и наладить отношения с Россией является плохим предзнаменованием для президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года).

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