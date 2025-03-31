Прокуратура Молдавии: Гуцул арестовали, чтобы она не покинула страну

Политика как она есть

Заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский сообщил, что сотрудники правоохранительных органов получили данные от Службы информации и безопасности Молдавии, в которых содержалась информация о то, что глава Гагаузии Евгения Гуцул хочет покинуть страну.