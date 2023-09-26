Война войной, а шоу — по расписанию...Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию
Елена Мурзина
Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов).
Комментарии
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на всю оставшуюся запомнил фразу "гаранта" при его визите в Останкино, не помню в каком году - "Мы с вами делаем одно дело"
Смотреть порой тошно на МЗ ТВ--где поют "звезды" непонятно о чем вообще---
А может поменять руководство канала?
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