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Война войной, а шоу — по расписанию...Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Война войной, а шоу — по расписанию...Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Елена Мурзина Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов).

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Комментарии
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Сергей Гощанский
на всю оставшуюся запомнил фразу &quot;гаранта&quot; при его визите в Останкино, не помню в каком году - &quot;Мы с вами делаем одно дело&quot;
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Оливия Никтова
Смотреть порой тошно на МЗ ТВ--где поют &quot;звезды&quot; непонятно о чем вообще---
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василий чадов
А может поменять руководство канала?
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