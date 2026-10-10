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Зеленский обиделся, Европа в замешательстве: РФ и США заключили топливную сделку

Зеленский обиделся, Европа в замешательстве: РФ и США заключили топливную сделку

РИА Новости/Виталий Тимкив Итоги разговора президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 10 октября обсуждают все мировые медиа.

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