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Пять часов Киев корчился от ужаса. Сотни дронов «Герань» атаковали Украину

Пять часов Киев корчился от ужаса. Сотни дронов «Герань» атаковали Украину

Третью массированную атаку за четыре минувших дня Киев встретил истошным воем сирен воздушной тревоги, мощными взрывами и клубами дыма, который огромным черным грибом поднимался на востоке столицы.

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