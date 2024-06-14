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Заточены на борьбу с «камнями»

Заточены на борьбу с «камнями»

Стать урологом Александр Чибисов решил в десятом классе Диагностика заболеваний почек, мочевого пузыря, мочеточников, предстательной железы и мочеполовых органов может сыграть решающую роль не только в устранении врождённых патологий, но и значительно повлиять на уровень рождаемости.

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