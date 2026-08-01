«Сближение с семьей Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Теперь он будет спасать свою шкуру». Губерниев о главе ФИФА

Комментатор « Матч ТВ » Дмитрий Губерниев высказался об отказе президента ФИФА Джанни Инфантино от продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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