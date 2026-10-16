А вы как утоляли жажду в школе? фото: Qwen Анастасия Кошелкина Редактор Редактор Parents.ru с 6-летним стажем в журналистике Когда моя дочь пошла в школу в 2022 году, учитель нам сразу сказала на родительском собрании: «Воду давайте ребенку с собой в бутылке.