А вы как утоляли жажду в школе? фото: Qwen Анастасия Кошелкина Редактор Редактор Parents.ru с 6-летним стажем в журналистике Когда моя дочь пошла в школу в 2022 году, учитель нам сразу сказала на родительском собрании: «Воду давайте ребенку с собой в бутылке.
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