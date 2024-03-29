Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно игнорировать создаваемый СМИ хаос. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли, вы проиграли, теперь вы чемпионы, теперь у вас нет шансов»

«Отдавать всех себя и игнорировать хаос, который вы [СМИ] пытаетесь создать после каждой игры. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли; вы проиграли; теперь вы чемпионы; теперь вы выбыли; теперь у вас нет шансов; теперь вы должны сделать то-то».
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