Мы можем присоединить к РФ 3 других страны в любое время и это не Белоруссия.

189K прочитали В настоящее время существует три страны, которые выразили готовность присоединиться к России в любой момент, многие могут подумать о множестве возможных кандидатах, начиная с Аляски и заканчивая Белоруссией.
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