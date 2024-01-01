Мы можем присоединить к РФ 3 других страны в любое время и это не Белоруссия.

Лев Добрый

Не только Приднестровье, но и вся Восточная Молдавия, которую Россия завоевала у Османской Империи, а западная Молдавия пусть сама решает, с кем ей быть, хотя там в основном русскоязычные молдаване живут, я сам там жил в начале семидесятых!😎👍👈👀