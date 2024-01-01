Добрый Мир
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Добрый Мир

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Мы можем присоединить к РФ 3 других страны в любое время и это не Белоруссия.

Мы можем присоединить к РФ 3 других страны в любое время и это не Белоруссия.

189K прочитали В настоящее время существует три страны, которые выразили готовность присоединиться к России в любой момент, многие могут подумать о множестве возможных кандидатах, начиная с Аляски и заканчивая Белоруссией.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
После освобождения Украины Приднестровье спокойно войдет в состав России.
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4 час.
Лев Добрый
Не только Приднестровье, но и вся Восточная Молдавия, которую Россия завоевала у Османской Империи, а западная Молдавия пусть сама решает, с кем ей быть, хотя там в основном русскоязычные молдаване живут, я сам там жил в начале семидесятых!😎👍👈👀
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3 час.

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