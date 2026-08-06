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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даку перешел в «Спартак». Мирлинд – фаворит гонки бомбардиров РПЛ у букмекеров

«Спартак» объявил о переходе Мирлинда Даку. Экс-футболист «Рубина» подписал контракт на 3 года, он будет выступать за москвичей под 19-м номером.

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