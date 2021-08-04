Япония решила развернуть противоракетную оборону на юге префектуры Окинава для защиты от Китая

Правительство Японии собирается развернуть противовоздушные и противокорабельные ракетные подразделения общей численностью в 500-600 человек на Исигаки, входящем в префектуру Окинава и являющемся одним из крайних островов в цепи островов Нансей.
Правительство Японии собирается развернуть противовоздушные и противокорабельные ракетные подразделения общей численностью в 500-600 человек на Исигаки, входящем в префектуру Окинава и являющемся одним из крайних островов в цепи островов Нансей.
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