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Япония решила развернуть противоракетную оборону на юге префектуры Окинава для защиты от Китая

Япония решила развернуть противоракетную оборону на юге префектуры Окинава для защиты от Китая

Правительство Японии собирается развернуть противовоздушные и противокорабельные ракетные подразделения общей численностью в 500-600 человек на Исигаки, входящем в префектуру Окинава и являющемся одним из крайних островов в цепи островов Нансей.

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