Corus Entertainment получит доход от рекламы. Компания эксплуатирует тренд: “покупая произведенное в Канаде”.

Во втором квартале Corus, во время телефонной конференции по итогам отчётности, со-CEO Troy Reeb отметил «замечательное изменение» в поведении канадских потребителей, подчеркнув рост движения «Buy Canadian».
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