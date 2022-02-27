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Новые экономические санкции против России и Китая

Новые экономические санкции против России и Китая

В торгово-экономических отношениях с Россией Пекин выбирает компромиссный вариант Экономические санкции Запада против России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР и специальной военной операцией России на Украине сыплются как из рога изобилия.

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