Петру Павленскому неожиданно вынесли мягкий приговор за публикацию порно политика

Почему акциониста пожалели Петр Павленский – известный провокатор. Знаменит акциями, во время которых обматывался колючей проволокой, зашивал рот, прибивал собственную мошонку к брусчатке Красной площади.
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