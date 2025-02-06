Цена на золото — нужно быть готовым к просадкам

Цена на нефть марки Brent на торгах в среду опустилась на 1,8%, закрывшись на уровне $75,25/б. В настоящее время начался небольшой отскок, но попытки хотя бы немного отыграть вчерашние потери пока что выглядят достаточно слабыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)