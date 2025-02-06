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Цена на золото — нужно быть готовым к просадкам

Цена на золото — нужно быть готовым к просадкам

Цена на нефть марки Brent на торгах в среду опустилась на 1,8%, закрывшись на уровне $75,25/б. В настоящее время начался небольшой отскок, но попытки хотя бы немного отыграть вчерашние потери пока что выглядят достаточно слабыми.

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