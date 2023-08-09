Чем Россия заменит ракеты-носители советской эпохи

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» Субботин: Первый пуск ракеты «Амур-СПГ» ожидается в 2028–2030 гг. Tекст: Михаил Котов Сразу две новые космические ракеты-носителя создаются сегодня в России на замену заслуженным разработкам советского времени.