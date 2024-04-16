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Таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара

Таможенники раскрыли схему контрабанды военной продукции из Краснодара

Работники Краснодарской и Центральной почтовой таможен совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли канал контрабанды военной продукции в Японию и США из Краснодара, которую организовала педагог одного из учебных заведений города.

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