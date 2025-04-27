Военные артисты выступили для штурмовиков ВС России в зоне СВО

Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертом для штурмовиков 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в тыловом районе проведения спецоперации РФ (СВО).
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