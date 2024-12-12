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Всё, детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка

Всё, детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка

Соответствующий закон принят 11.12.2024. Во втором и третьем, окончательном чтении.409 депутатов проголосовали "за", 1 голос - "против".

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