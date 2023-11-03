Губернатор Смоленской области потребовал улучшить ситуацию на дорогах

Губернатор Смоленской области потребовал от глав Смоленска и ряда районов доложить о конкретных мерах по снижению аварийности Губернатор Смоленской области Василий Анохин потребовал от глав Смоленска и ряда районов области доложить о мерах по снижению аварийности.
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