Губернатор Смоленской области потребовал улучшить ситуацию на дорогах

Губернатор Смоленской области потребовал от глав Смоленска и ряда районов доложить о конкретных мерах по снижению аварийности Губернатор Смоленской области Василий Анохин потребовал от глав Смоленска и ряда районов области доложить о мерах по снижению аварийности.