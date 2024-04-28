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В этом году власти Италии направят на развитие национальной полупроводнико...

В этом году власти Италии направят на развитие национальной полупроводнико...

В этом году власти Италии направят на развитие национальной полупроводниковой отрасли до 10 млрд евроОтносительные успехи соседей в лице Германии и Франции, которые привлекают на свою территорию инвестиции со стороны производителей чипов, не дают покоя итальянским властям, а потому они на днях объявили о готовности выделить до 10 млрд евро на развитие национальной полупроводниковой отрасли до конца текущего года.

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