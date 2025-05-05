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Массированный налёт "Гераней" на Краматорск: На кадрах "ад". Рванул склад боеприпасов

Массированный налёт "Гераней" на Краматорск: На кадрах "ад". Рванул склад боеприпасов

Дрон снял удар "Гераней" по складу боеприпасов в КраматорскеПресс-служба Министерства обороны России доложила о ситуации в Краматорске, где располагался пункт временной дислокации подразделения 58-й мотопехотной вражеской бригады.

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