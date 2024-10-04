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Переворот нарратива: теперь Украина несет опасность для Запада

Переворот нарратива: теперь Украина несет опасность для Запада

На Западе уже не считают, что Украина гарантирует его безопасность и может победить Россию. Нарратив сменился и теперь усиление поддержки Украины может привести к ядерной войне с РФ, поэтому Западу проще завершить конфликт.

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