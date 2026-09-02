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Путин назвал новые меры ФРГ против России ошибкой немецких властей

Путин назвал новые меры ФРГ против России ошибкой немецких властей

Путин назвал новые антироссийские меры Германии из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига грубой ошибкой, противоречащей интересам немецкого народа.

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