Водитель (пишут, что в нетрезвом состоянии) выехал на тротуар, попутно сбив высокий бордюр и оставив свою машину истекать маслом на пешеходную зону! Бульвар Пушкина, в 10-ти метрах от мемориала Александра Захарченко Video: клиент.