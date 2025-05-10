Водитель (пишут, что в нетрезвом состоянии) выехал на тротуар, попутно сбив высокий бордюр и оставив свою машину истекать маслом на пешеходную зону! Бульвар Пушкина, в 10-ти метрах от мемориала Александра Захарченко Video: клиент.
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