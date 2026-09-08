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Курские новости

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В Курске закрыли улицу Бочарова для ремонта до 20:00 8 октября 2026

В Курске закрыли улицу Бочарова для ремонта до 20:00 8 октября 2026

Ограничения введены из-за ремонтных работ АО «РИР Энерго» — «Курская генерация». Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать объездные пути.

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