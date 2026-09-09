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Жители Петербурга переходят от виниров к комплексной стоматологии

В стоматологических клиниках Санкт-Петербурга наблюдается изменение профиля пациентов: вместо точечных эстетических процедур, таких как установка виниров, всё больше людей обращаются за комплексным лечением зубов и полости рта.

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