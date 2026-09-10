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«Я никогда не вернусь». Картал объявил о своем уходе из «Фенербахче» сразу после матча ЛЧ с «Ромой»

«Я никогда не вернусь». Картал объявил о своем уходе из «Фенербахче» сразу после матча ЛЧ с «Ромой»

Исмаил Картал подал в отставку с поста главного тренера «Фенербахче» после матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ромы».

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