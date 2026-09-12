Подтверждено поражение крупного военного склада в Гостомеле «Геранями»

Российские войска продолжают планомерную работу по уничтожению военного потенциала противника. В ночь на 12 сентября Вооружённые Силы РФ нанесли серию точных ударов по стратегически важным целям на территории Украины, задействовав ударные беспилотники «Герань» и другие средства поражения.