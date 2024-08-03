03.08.24==В Европе заявили о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС

Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС В отношениях премьер-министра Италии Джорджи Мелони и главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен отмечается существенное ухудшение отношений, пишут журналисты издания Politico.
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