В Петербурге в 2025 году пройдет серия игр Центральной лиги КВН

Вот уже 63 года зрители с неослабевающим интересом смотрят игры «Клуба веселых и находчивых». С момента своего основания КВН пользуется большой популярностью, шутки студентов всегда собирали полные залы, привлекали телезрителей.
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