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Калужские новости

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Мэр Калуги протестировал новый вместительный троллейбус

Мэр Калуги протестировал новый вместительный троллейбус

Новый троллейбус, который тестируют в Калуге, вмещает до 150 пассажиров, оборудован кондиционером, камерами и системой подсчёта пассажиропотока.

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