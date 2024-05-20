Новый сезон, новый образ – GLVR представляет «Пробуждение»

Бренд женской одежды GLVR выпустил капсулу в актуальном оттенке зеленого яблока.Выразительность необычного цвета капсулы усиливается за счет кропотливой работы бренда с деталями и фактурами – разрезы на рукавах оверсайз-худи, резинка, как у боксерских шорт в брюках-палаццо, асимметричная верхняя часть у комбинезона.
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