Новый сезон, новый образ – GLVR представляет «Пробуждение»

Бренд женской одежды GLVR выпустил капсулу в актуальном оттенке зеленого яблока.Выразительность необычного цвета капсулы усиливается за счет кропотливой работы бренда с деталями и фактурами – разрезы на рукавах оверсайз-худи, резинка, как у боксерских шорт в брюках-палаццо, асимметричная верхняя часть у комбинезона.