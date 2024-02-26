Российский чиновник получил срок и штраф 100 миллионов рублей за коррупцию

В Орловской области бывшего сотрудника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 миллионов рублей за коррупцию.
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