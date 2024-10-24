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Петербургский дневник

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Россия в сентябре увеличила импорт фармпродукции из Южной Кореи в три раза

Это максимальный объем закупок с февраля 2023 года Россия в сентябре нарастила импорт фармацевтической продукции из Южной Кореи до максимальных значений с февраля прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные южнокорейской статистической службы.

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