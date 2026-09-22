Cамый странный самолет из СССР

«Умели же раньше отмечать юбилеи!», — подумает кто-то, узнав, что строительство первого самолета-гиганта АНТ-20 было приурочено к 40-летней годовщине литературной деятельности Максима Горького, и окажется далек от истины.
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