С миру по нитке
Всякие разности и...Весь мир на ладони
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С миру по нитке

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Cамый странный самолет из СССР

«Умели же раньше отмечать юбилеи!», — подумает кто-то, узнав, что строительство первого самолета-гиганта АНТ-20 было приурочено к 40-летней годовщине литературной деятельности Максима Горького, и окажется далек от истины.

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