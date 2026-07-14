Россияне требуют отмены Плющенко, заявившего, что выступления фигуристов в РФ - это деградация

ИА Регнум Четвертые сутки. Третий день пылают станицы в Сети бурлят обсуждения высказывания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявившего, что в российском спорте "идет деградация" из-за выступлений внутри страны.
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