Медвежий угол
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Медвежий угол

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Россияне требуют отмены Плющенко, заявившего, что выступления фигуристов в РФ - это деградация

Россияне требуют отмены Плющенко, заявившего, что выступления фигуристов в РФ - это деградация

ИА Регнум Четвертые сутки. Третий день пылают станицы в Сети бурлят обсуждения высказывания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявившего, что в российском спорте "идет деградация" из-за выступлений внутри страны.

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Комментарии
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Владимир Пиковец
Мрази продажные вместе со свои гномом недоумком
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4 н.
Рамиль Кавеев
учись у своих пидарасов и транвеститов
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4 н.
Григорий Худенко
Зажрался... страх потерял...
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4 н.