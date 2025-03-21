Эстония прекратит признавать паспорта РФ без биометрии с 31 марта 2025 года

Эстония с 31 марта 2025 года прекращает признание загранпаспортов РФ без биометрических данных, комментарии и ответы на часто возникающие вопросы 21 марта публикует пресс-служба МИД прибалтийской республики.
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