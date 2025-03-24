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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Энтузиасты прокачали GeForce GTX 970 до 8 Гбайт GDDR5 — часть памяти всё равно тормози...

Энтузиасты прокачали GeForce GTX 970 до 8 Гбайт GDDR5 — часть памяти всё равно тормози...

Энтузиасты прокачали GeForce GTX 970 до 8 Гбайт GDDR5 — часть памяти всё равно тормозила, но производительность удвоиласьБразильские энтузиасты модифицировали видеокарту GeForce GTX 970, увеличив объём её видеопамяти с 4 до 8 Гбайт.

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