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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» не проигрывает в 5 матчах при Кальцоне. Дальше – выезд к «Барсе»

Неаполитанский клуб сыграл вничью с «Торино» (1:1) в 28-м туре Серии А. Всего при тренере Франческо Кальцоне «Наполи» провел 5 матчей – 3 ничьих и 2 победы.

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