В Петербурге пройдет Третий Международный джазовый фестиваль

В 2026 году более 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран представят свои лучшие джазовые программы на фестивале в Северной столице и дадут более 170 концертов на бесплатных и платных площадках.
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